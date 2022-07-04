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***TAMFA* *DENIZ* *ISMEN* *QUAGR* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.07.2022 17:38
***TAMFA* *DENIZ* *ISMEN* *QUAGR* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***TAMFA******DENIZ******ISMEN******QUAGR******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DENIZ, TAMFA, ISMEN, AKBNK, QUAGR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK822A2 133.050.000 01.07.2022 31.08.2022 06.07.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMFE2217 60.400.000 04.07.2022 03.10.2022 06.07.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD82263 1.000.000.000 04.07.2022 03.08.2022 06.07.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKBK92317 116.570.000 04.07.2022 20.09.2023 06.07.2022
- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR92224 100.000.000 01.07.2022 30.09.2022 06.07.2022


İlgili Şirketler [DENIZ, TAMFA, ISMEN, AKBNK, QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041258


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PEGYO 2,12 40.090.278 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.930.789 % 9,82  
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Riyal 4,4706 4,4930 % 0,43  
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Altın Gr. 978 979 2,49  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.534 6.629 39,00  
Yarım 3.198 3.241 19,00  
Çeyrek 1.602 1.620 9,00  
Gümüş.Ons 19,92 19,96 0,06  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,08  
B. Petrol 114 114 2,10  
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