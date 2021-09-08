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GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA* *DNYVA* *SEKFK* *ALNTF* *ZORLF* *YATVK* *VAKVK* *GARAN* *HSBCB* *DENIZ* *ODAS* *VESBE* *EKTVK* *NURVK* *PHLLP* *GEDIK* *SKBNK* *AKSGY* *MGROS*

08.09.2021 17:33



***TAMFA******DNYVA******SEKFK******ALNTF******ZORLF******YATVK******VAKVK******GARAN******HSBCB******DENIZ******ODAS******VESBE******EKTVK******NURVK******PHLLP******GEDIK******SKBNK******AKSGY******MGROS******DNFIN******YFMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSGY, ALNTF, DENIZ, DNFIN, DNYVA, EKTVK, GARAN, GEDIK, HSBCB, MGROS, NURVK, ODAS, PHLLP, SEKFK, SKBNK, TAMFA, VAKVK, VESBE, YATVK, YFMEN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.09.2021 İtfa
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92119 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92134 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2121 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2123 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS62214 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92130 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92130 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92122 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC92111 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92122 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92122 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62228 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAS TRFODAS92117 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM92114 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK92119 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF32219 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE TRSVEST62314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM92114 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12218 FİNANSMAN BONOSU 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT080323T10 DEVLET TAHVİLİ 8.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962786


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Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,16 24,18 0,12  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,04  
B. Petrol 71,87 71,87 0,42  
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