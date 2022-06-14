***TAMFA* *HLVKS* *AKSFA* *ISFIN* *QNBFL* *GLBMD* *OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
14.06.2022 17:44
***TAMFA******HLVKS******AKSFA******ISFIN******QNBFL******GLBMD******OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GLBMD, AKSFA, QNBFL, OYAKC, TAMFA, HLVKS, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK92217 33.879.000 14.06.2022 02.09.2022 16.06.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT92225 10.100.000 14.06.2022 14.09.2022 16.06.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR92228 59.070.000 14.06.2022 07.09.2022 16.06.2022
- Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. OYAKC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYKC92215 100.000.000 14.06.2022 13.09.2022 16.06.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF92221 51.000.000 14.06.2022 16.09.2022 16.06.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92222 151.000.000 14.06.2022 07.09.2022 16.06.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN92224 200.000.000 14.06.2022 12.09.2022 16.06.2022
İlgili Şirketler [GLBMD, AKSFA, QNBFL, OYAKC, TAMFA, HLVKS, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037255
BIST