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***TAMFA* *HLVKS* *AKSFA* *ISFIN* *QNBFL* *GLBMD* *OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.06.2022 17:44
***TAMFA* *HLVKS* *AKSFA* *ISFIN* *QNBFL* *GLBMD* *OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***TAMFA******HLVKS******AKSFA******ISFIN******QNBFL******GLBMD******OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GLBMD, AKSFA, QNBFL, OYAKC, TAMFA, HLVKS, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK92217 33.879.000 14.06.2022 02.09.2022 16.06.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT92225 10.100.000 14.06.2022 14.09.2022 16.06.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR92228 59.070.000 14.06.2022 07.09.2022 16.06.2022
- Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. OYAKC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYKC92215 100.000.000 14.06.2022 13.09.2022 16.06.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF92221 51.000.000 14.06.2022 16.09.2022 16.06.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92222 151.000.000 14.06.2022 07.09.2022 16.06.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN92224 200.000.000 14.06.2022 12.09.2022 16.06.2022


İlgili Şirketler [GLBMD, AKSFA, QNBFL, OYAKC, TAMFA, HLVKS, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037255


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MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
IDEAS 19,69 15.765.834 % 10,00  
MZHLD 96,25 4.306.873 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.435.261 % 10,00  
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Frank 17,1821 17,2856 % -0,31  
Riyal 4,5917 4,6147 % 0,15  
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Altın Gr. 1.007 1.007 -2,37  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.682 6.798 -20,00  
Yarım 3.280 3.325 -10,00  
Çeyrek 1.643 1.662 -5,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 -0,09  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,07  
B. Petrol 124 124 1,32  
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