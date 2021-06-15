***TAMFA* *KOCFN* *PBTR* *KLNMA* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***TAMFA******KOCFN******PBTR******KLNMA******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler CRDFA, KLNMA, KOCFN, PBTR, TAMFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP62214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC62116 FİNANSMAN BONOSU 15/06/2021 İtfaTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPTYV232410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/06/2021 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/06/2021 Taksitli İtfaTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF62125 FİNANSMAN BONOSU 15/06/2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942432BIST