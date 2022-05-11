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***TAMFA* *KORTS* *YKYAT* *ATLFA* *ALNTF* *AKTIF* *TFNVK* *DENFA* *INFO* *ZOREN* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

11.05.2022 17:54
***TAMFA* *KORTS* *YKYAT* *ATLFA* *ALNTF* *AKTIF* *TFNVK* *DENFA* *INFO* *ZOREN* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURUL


***TAMFA******KORTS******YKYAT******ATLFA******ALNTF******AKTIF******TFNVK******DENFA******INFO******ZOREN******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AGHOL, ALNTF, ATLFA, DENFA, INFO, KORTS, TAMFA, TFNVK, YKYAT, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB52210 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB52210 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 İtfa
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52212 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52212 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK52211 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK52211 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK52212 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM52213 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM52221 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF52217 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/05/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52217 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN22313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD110522T12 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 11/05/2022 İtfa
TCMB TRD110522T12 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT091122T10 DEVLET TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029369


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Gümüş Gr. 10,29 10,31 -0,32  
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