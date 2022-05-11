***TAMFA* *KORTS* *YKYAT* *ATLFA* *ALNTF* *AKTIF* *TFNVK* *DENFA* *INFO* *ZOREN* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***TAMFA******KORTS******YKYAT******ATLFA******ALNTF******AKTIF******TFNVK******DENFA******INFO******ZOREN******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AGHOL, ALNTF, ATLFA, DENFA, INFO, KORTS, TAMFA, TFNVK, YKYAT, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB52210 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB52210 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 İtfaAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52212 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52212 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK52211 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK52211 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK52212 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM52213 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM52221 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF52217 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/05/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52217 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN22313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD110522T12 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 11/05/2022 İtfaTCMB TRD110522T12 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT091122T10 DEVLET TAHVİLİ 11/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029369BIST