***TAMFA* *NRBNK* *EKOFA* *YKYAT* *HALKF* *KTKVK* *EKTVK* *AKDFA* *QNBFL* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem
16.11.2022 18:15
***TAMFA******NRBNK******EKOFA******YKYAT******HALKF******KTKVK******EKTVK******AKDFA******QNBFL******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA, KTKVK, HALKF, YKYAT, NRBNK, AKDFA, TAMFA, QNBFL, INVEO, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF22324 52.000.000 16.11.2022 17.02.2023 18.11.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK22314 200.000.000 16.11.2022 10.02.2023 18.11.2022
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK22315 255.000.000 16.11.2022 15.02.2023 18.11.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM12310 400.000.000 16.11.2022 18.01.2023 18.11.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNURO22310 18.000.000 16.11.2022 17.02.2023 18.11.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNURO52317 20.000.000 16.11.2022 17.05.2023 18.11.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNURO82314 14.000.000 16.11.2022 15.08.2023 18.11.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNUROK2312 9.000.000 16.11.2022 13.11.2023 18.11.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN12320 12.000.000 16.11.2022 30.01.2023 18.11.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF22327 71.000.000 16.11.2022 17.02.2023 18.11.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32364 159.500.000 16.11.2022 15.03.2023 18.11.2022
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYHK2315 130.000.000 16.11.2022 15.11.2023 18.11.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS22376 450.000.000 16.11.2022 15.02.2023 18.11.2022
İlgili Şirketler [EKOFA, KTKVK, HALKF, YKYAT, NRBNK, AKDFA, TAMFA, QNBFL, INVEO, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080497
BIST