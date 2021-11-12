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***TAMFA* *NRBNK* *HALKB* *ZKBVK* *QNBFB* *BRKT* *TEBCE* *YKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

12.11.2021 17:58
***TAMFA* *NRBNK* *HALKB* *ZKBVK* *QNBFB* *BRKT* *TEBCE* *YKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***TAMFA******NRBNK******HALKB******ZKBVK******QNBFB******BRKT******TEBCE******YKBNK******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, HALKB, ZKBVK, TEBCE, BRKT, NRBNK, VAKBN, QNBFB, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF12211 59.000.000 12.11.2021 07.01.2022 16.11.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF52217 55.100.000 12.11.2021 11.05.2022 16.11.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22242 110.000.000 12.11.2021 11.02.2022 16.11.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22234 1.297.000.000 12.11.2021 11.02.2022 16.11.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK22220 600.000.000 12.11.2021 23.02.2022 16.11.2021
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTFK2211 100.000.000 12.11.2021 11.11.2022 16.11.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT22253 150.000.000 12.11.2021 10.02.2022 16.11.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT22246 160.000.000 12.11.2021 10.02.2022 16.11.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL22218 150.000.000 12.11.2021 11.02.2022 16.11.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB42216 500.000.000 12.11.2021 15.04.2022 16.11.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK52238 87.000.000 12.11.2021 13.05.2022 16.11.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK52235 683.840.000 12.11.2021 10.05.2022 16.11.2021


İlgili Şirketler [TAMFA, HALKB, ZKBVK, TEBCE, BRKT, NRBNK, VAKBN, QNBFB, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977460


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Gümüş Gr. 8,09 8,10 0,07  
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