***TAMFA* *NRBNK* *SEKFK* *ZKBVK* *FBBNK* *EKGYO* *ERYAP* *BRKT* *BRKVY* *AKDFA* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
03.06.2020 17:24
***TAMFA******NRBNK******SEKFK******ZKBVK******FBBNK******EKGYO******ERYAP******BRKT******BRKVY******AKDFA******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, BRKT, BRKVY, EKGYO, ERYAP, FBBNK, NRBNK, SEKFK, TAMFA, VAKBN, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleşt
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0677
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
18:05367,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -4,97
|Açılış
|: 367,14
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.199.285
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.852
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.958.122
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.791.442
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.779.752
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.106
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.658.228
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|243.847.056
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.602.170.070
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.009.149.461
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,66
|680.732.249
|% -2,92
|
|THYAO
|12,53
|678.064.908
|% -0,63
|
|AEFES
|19,70
|564.342.643
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|680.732.249
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|420.384.252
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.602.170.070
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|325.570.223
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|172.870.408
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4637
|8,5062
|% 0,98
|
|Frank
|6,9757
|7,0178
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7884
|1,7974
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-32,35
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.413
|-42,90
|
|Tam
|2.452
|2.483
|-36,40
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-21,60
|
|Çeyrek
|598
|606
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|39,39
|39,39
|-0,18
|