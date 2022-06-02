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***TAMFA* *PHLLP* *AKTIF* *DENIZ* *AKSFA* *ISMEN* *NURVK* *AKBNK* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

02.06.2022 17:43
***TAMFA* *PHLLP* *AKTIF* *DENIZ* *AKSFA* *ISMEN* *NURVK* *AKBNK* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***TAMFA******PHLLP******AKTIF******DENIZ******AKSFA******ISMEN******NURVK******AKBNK******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, PHLLP, AKTIF, ISMEN, NURVK, AKSFA, AKBNK, ERGLI, DENIZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF92213 75.000.000 02.06.2022 01.09.2022 06.06.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM92213 15.000.000 02.06.2022 01.09.2022 06.06.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB32311 700.000.000 31.05.2022 17.03.2023 06.06.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD82248 230.000.000 02.06.2022 02.08.2022 06.06.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA92238 100.000.000 02.06.2022 01.09.2022 06.06.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT92217 15.000.000 02.06.2022 14.09.2022 06.06.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK72217 452.340.000 02.06.2022 28.07.2022 06.06.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKE2212 500.000.000 02.06.2022 03.10.2022 06.06.2022
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTTA2224 86.000.000 02.06.2022 27.12.2022 06.06.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82283 101.000.000 01.06.2022 31.08.2022 06.06.2022


İlgili Şirketler [TAMFA, PHLLP, AKTIF, ISMEN, NURVK, AKSFA, AKBNK, ERGLI, DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034326


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MZHLD 88,60 12.142.098 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.532.116 % 9,98  
BURCE 27,82 22.337.830 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.565 6.664 75,00  
Tam 6.535 6.700 79,70  
Yarım 3.159 3.241 38,55  
Çeyrek 1.584 1.620 19,28  
Gümüş.Ons 22,19 22,21 0,37  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 0,25  
B. Petrol 117 117 0,28  
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