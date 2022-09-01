***TAMFA* *PHLLP* *NRBNK* *ALNTF* *OSMEN* *GARFL* *DENIZ* *DNFIN* *ISFIN* *QNBFL* *NURVK* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira
01.09.2022 17:43
***TAMFA******PHLLP******NRBNK******ALNTF******OSMEN******GARFL******DENIZ******DNFIN******ISFIN******QNBFL******NURVK******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PHLLP, DNFIN, DENIZ, QNBFL, ALNTF, NRBNK, NURVK, OSMEN, TAMFA, CAGFA, GARFL, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCMA2211 47.870.000 01.09.2022 01.12.2022 05.09.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK22328 292.000.000 31.08.2022 24.02.2023 05.09.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82317 101.200.000 31.08.2022 25.08.2023 05.09.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22324 270.000.000 01.09.2022 15.02.2023 05.09.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNFA2218 166.000.000 01.09.2022 08.12.2022 05.09.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLA2228 100.000.000 01.09.2022 06.12.2022 05.09.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA32317 150.000.000 01.09.2022 02.03.2023 05.09.2022
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMKK2217 35.500.000 01.09.2022 30.11.2022 05.09.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMFA2211 125.000.000 01.09.2022 01.12.2022 05.09.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF12310 18.500.000 01.09.2022 06.01.2023 05.09.2022
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDFK2221 50.000.000 01.09.2022 14.11.2022 05.09.2022
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH62312 60.000.000 01.09.2022 01.06.2023 05.09.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12321 300.000.000 01.09.2022 13.01.2023 05.09.2022
İlgili Şirketler [PHLLP, DNFIN, DENIZ, QNBFL, ALNTF, NRBNK, NURVK, OSMEN, TAMFA, CAGFA, GARFL, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059392
BIST