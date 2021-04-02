***TAMFA* *SEKFK* *HALKB* *VAKVK* *VAKFA* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *ISFIN* *DENFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
02.04.2021 17:19
***TAMFA******SEKFK******HALKB******VAKVK******VAKFA******QNBFB******DENIZ******BRKT******ISFIN******DENFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENFA, DENIZ, ISFIN, QNBFB, SEKFK, TAMFA, HALKB, VAKBN, VAKFA, VAKVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK42122 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN42112 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42114 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42114 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42148 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42122 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42148 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF42119 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52140 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB42141 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS42112 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42137 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42137 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82133 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922938
BIST