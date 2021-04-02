***TAMFA* *SEKFK* *HALKB* *VAKVK* *VAKFA* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *ISFIN* *DENFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***TAMFA******SEKFK******HALKB******VAKVK******VAKFA******QNBFB******DENIZ******BRKT******ISFIN******DENFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DENFA, DENIZ, ISFIN, QNBFB, SEKFK, TAMFA, HALKB, VAKBN, VAKFA, VAKVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK42122 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN42112 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42114 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42114 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42148 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42122 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42148 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF42119 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52140 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB42141 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS42112 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42137 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42137 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82133 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922938BIST