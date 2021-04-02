***TAMFA* *SEKFK* *VAKVK* *VAKFA* *QNBFB* *UNLUS* *TFNVK* *KTKVK* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***TAMFA******SEKFK******VAKVK******VAKFA******QNBFB******UNLUS******TFNVK******KTKVK******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TAMFA, KTKVK, UNLUS, QNBFB, TFNVK, VAKFA, VAKVK, YKBNK, SEKFK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82115 49.000.000 02.04.2021 04.08.2021 06.04.2021- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK62146 100.000.000 02.04.2021 25.06.2021 06.04.2021- Ünlü Menkul Değerler A.Ş. UNLUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDUUM62118 23.800.000 02.04.2021 02.06.2021 06.04.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72129 531.000.000 02.04.2021 02.07.2021 06.04.2021- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK92119 1.000.000.000 02.04.2021 27.09.2021 06.04.2021- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS72119 160.000.000 02.04.2021 01.07.2021 06.04.2021- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK62162 415.000.000 02.04.2021 11.06.2021 06.04.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72159 772.500.000 02.04.2021 02.07.2021 06.04.2021- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFSKFK72145 38.392.300 02.04.2021 02.07.2021 06.04.2021- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFSKFK72137 26.764.700 02.04.2021 30.07.2021 06.04.2021İlgili Şirketler [TAMFA, KTKVK, UNLUS, QNBFB, TFNVK, VAKFA, VAKVK, YKBNK, SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922963BIST