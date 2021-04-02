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***TAMFA* *SEKFK* *VAKVK* *VAKFA* *QNBFB* *UNLUS* *TFNVK* *KTKVK* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

02.04.2021 18:17



***TAMFA******SEKFK******VAKVK******VAKFA******QNBFB******UNLUS******TFNVK******KTKVK******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, KTKVK, UNLUS, QNBFB, TFNVK, VAKFA, VAKVK, YKBNK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82115 49.000.000 02.04.2021 04.08.2021 06.04.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK62146 100.000.000 02.04.2021 25.06.2021 06.04.2021
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş. UNLUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDUUM62118 23.800.000 02.04.2021 02.06.2021 06.04.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72129 531.000.000 02.04.2021 02.07.2021 06.04.2021
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK92119 1.000.000.000 02.04.2021 27.09.2021 06.04.2021
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS72119 160.000.000 02.04.2021 01.07.2021 06.04.2021
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK62162 415.000.000 02.04.2021 11.06.2021 06.04.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72159 772.500.000 02.04.2021 02.07.2021 06.04.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFSKFK72145 38.392.300 02.04.2021 02.07.2021 06.04.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFSKFK72137 26.764.700 02.04.2021 30.07.2021 06.04.2021


İlgili Şirketler [TAMFA, KTKVK, UNLUS, QNBFB, TFNVK, VAKFA, VAKVK, YKBNK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922963


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Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
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Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,05  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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