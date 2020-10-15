***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.10.2020 15:35
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama yapılmadı
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
13/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
1.1.2019 - 31.12.2019
Tarih
27/07/2020
Saati
13:00
Adresi
Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat 2 N26/28 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul
Gündem
Açıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/10/2020
Açıklamalar
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.
Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3.
2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4
. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.
2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6.
2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7.
2019 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8.
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine TTK 363. maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyelerinin, üyeliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9.
Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11.
Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2020 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Dilek, temenni ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881943
BIST