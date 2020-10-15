Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.10.2020 15:35
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama yapılmadı
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
1.1.2019 - 31.12.2019
Tarih
27/07/2020
Saati
13:00
Adresi
Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat 2 N26/28 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul
Gündem
Açıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/10/2020
Açıklamalar

                            
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 
2.
Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
 
3.
2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 
4
. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 
5.
2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 
6.
2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
 
7.
2019 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
 
8.
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine TTK 363. maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyelerinin, üyeliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 
9.
Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 
10.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
 
11.
Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2020 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Dilek, temenni ve kapanış.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881943


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.180
Değişim :  -0,75% |  -8,86
Açılış :  1.188  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 330,00 3.051.220 % 10,00  
AVOD 9,90 104.124.423 % 10,00  
PENGD 6,71 154.192.892 % 10,00  
RAYSG 18,26 7.947.374 % 10,00  
EUYO 3,41 1.719.250 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9339 7,9382 % 0,35  
Euro 9,2900 9,2982 % 0,07  
Sterlin 10,2244 10,2756 % -0,36  
Frank 8,6511 8,7032 % 0,31  
Riyal 2,1096 2,1201 % 0,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.904 1,79  
Altın Gr. 485 485 1,43  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,07 24,11 -0,19  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,05  
B. Petrol 42,42 42,42 -0,90  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru