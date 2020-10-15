***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama yapılmadıYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi1.1.2019 - 31.12.2019Tarih27/07/2020Saati13:00AdresiCemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat 2 N26/28 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbulGündemAçıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi06/10/2020Açıklamalar1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2.Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,3.2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,5.2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6.2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7.2019 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8.Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine TTK 363. maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyelerinin, üyeliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,9.Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,10.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,11.Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2020 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,12. Dilek, temenni ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881943BIST