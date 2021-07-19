***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.07.2021 16:07
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1.1.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
16.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.07.2021 / 10372
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 29.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.
16 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951636
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35498,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,71
|Açılış
|: 498,09
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
500,53
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.862.774
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.896.761
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.334.264
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.238.878
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|137.894
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.271.035
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.085.578
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5651
|8,5729
|% 0,65
|
|Euro
|10,1125
|10,1194
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6956
|11,7542
|% 0,05
|
|Frank
|9,2968
|9,3528
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,59
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-3,44
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|-4,26
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:58
KGYO, SELVA, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
EDATA, HURGZ, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
MEDTR, BLCYT, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
VBTYZ, KFEIN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58
MERIT, GLBMD, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında