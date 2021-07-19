***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği1.1.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.06.2021Tescil Tarihi16.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.07.2021 / 10372AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 29.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.16 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951636BIST