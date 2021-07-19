***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.07.2021 16:08
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "" başlıklı 6‘ıncı maddesi ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmiştir. Sermaye ve Hisseler
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951637
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0178
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35498,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,71
|Açılış
|: 498,09
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
500,53
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.862.774
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.896.761
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.334.264
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.238.878
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|137.894
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.271.035
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.085.578
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5654
|8,5747
|% 0,67
|
|Euro
|10,1124
|10,1215
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6956
|11,7542
|% 0,05
|
|Frank
|9,2968
|9,3528
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,59
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-4,47
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-4,28
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:58
KGYO, SELVA, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
EDATA, HURGZ, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
MEDTR, BLCYT, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
VBTYZ, KFEIN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58
MERIT, GLBMD, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında