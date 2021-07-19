***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "" başlıklı 6‘ıncı maddesi ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmiştir. Sermaye ve HisselerKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951637BIST