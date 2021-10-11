***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2021 11:00
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 328.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.10.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 29/09/2021 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 328.500.000.-TL tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 328.500.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969403
BIST
13:541.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.402
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|Önceki Kapanış
|: 1.398
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1.413
En Düşük
1.402
13:548,9640
En Yüksek
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|: -0,05%
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|: 8,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,9320
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8,9766
En Düşük
8,9134
13:5410,3733
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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13:54505,51
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|: 505,51
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|Önceki Kapanış
|: 506,84
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507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KSTUR
|205,70
|342.285
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.772.933
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|519.780
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.592.278
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|100.768.023
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|203.674.747
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.426.703
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|3.954.765
|% -9,72
|
|KNFRT
|4,49
|68.112.868
|% -7,23
|
|ISGYO
|2,06
|75.361.446
|% -6,36
|
|GARAN
|9,35
|498.637.120
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,68
|490.188.218
|% 3,89
|
|TUPRS
|125,60
|459.447.473
|% 2,11
|
|EREGL
|17,51
|386.543.253
|% 2,58
|
|THYAO
|14,26
|332.072.894
|% 1,21
|
|KRDMD
|6,68
|490.188.218
|% 3,89
|
|EKGYO
|1,78
|125.821.297
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|498.637.120
|% 0,54
|
|ODAS
|1,49
|73.977.953
|% 2,05
|
|PETKM
|6,17
|303.996.125
|% 0,49
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9611
|8,9640
|% -0,05
|
|Euro
|10,3691
|10,3733
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1739
|12,2350
|% 0,00
|
|Frank
|9,6302
|9,6883
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3820
|2,3939
|% -0,09
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-3,62
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,75
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|1,91
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