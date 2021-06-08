Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.06.2021 16:48



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTAMF32219 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon faiz oranın açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirket'imiz 02.04.2021 tarihinde itfa olan finansman bonomuzun itfası ile bilgileri SPK'ya iletmiş olup , 47.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasını talep etmiştir ve Kurul kararı çerçevesinde verilen onay doğrultusundaki ek ihraç belgesi de eklenmiştir. Dolayısıyla, ihraç tavanımız 219.000.000 TL olmuştur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 219.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.200.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,9232 23,76 25,96
2 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021
3 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
4 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10.03.2021 tarihinde 15.200.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFTAMF32219 ISIN kodlu tahvilin 09.06.2021 tarihinde yapılacak olan 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,9232 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941100


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:031.451
Değişim :  0,24% |  3,42
Açılış :  1.447  
Önceki Kapanış :  1.447  
En Yüksek
1.454 En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 31,94 22.975.145 % 9,99  
RODRG 18,82 4.183.335 % 9,99  
SEKUR 22,32 14.441.487 % 9,95  
TUCLK 12,06 77.812.059 % 9,94  
YESIL 3,55 4.346.183 % 9,94  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Dolar 8,6027 8,6051 % -0,09  
Euro 10,4846 10,4906 % -0,14  
Sterlin 12,1138 12,1746 % -0,48  
Frank 9,5632 9,6208 % 0,06  
Riyal 2,2871 2,2986 % -0,11  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -13,81  
Altın Gr. 524 524 -2,26  
Cumhuriyet 3.459 3.512 -6,00  
Tam 3.445 3.532 -7,65  
Yarım 1.665 1.709 -3,70  
Çeyrek 835 854 -1,85  
Gümüş.Ons 27,53 27,56 -0,34  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,06  
B. Petrol 70,81 70,81 -0,66  
Seans Raporu 17:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru