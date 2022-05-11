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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.05.2022 14:35
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 11.05.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF52217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.05.2022
Kayıt Tarihi 10.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating BBB(tur) 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 180 gün vadeli TRFTAMF52217 tanımlı borçlanma aracının 11.05.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
29.09.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.11.2021 tarihli ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan 326.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 180 gün vadeli 55.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 12.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.11.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF52217, itfa tarihi 11.05.2022, basit faiz oranı %19,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029164


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ULUUN 10,38 71.185.998 % 9,96  
UFUK 50,45 1.108.286 % 9,96  
IMASM 26,52 5.280.238 % 9,95  
ESCOM 10,83 30.063.851 % 9,95  
ROYAL 3,34 1.063.076 % 9,87  
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Euro 16,2111 16,2277 % 0,90  
Sterlin 18,8788 18,9735 % 0,71  
Frank 15,4315 15,5244 % 1,04  
Riyal 4,0762 4,0966 % 0,45  
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14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 13,52  
Altın Gr. 914 914 11,78  
Cumhuriyet 6.161 6.254 7,00  
Tam 6.129 6.285 0,43  
Yarım 2.962 3.040 0,20  
Çeyrek 1.486 1.520 0,10  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 0,49  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,31  
B. Petrol 106 106 3,62  
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