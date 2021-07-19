***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi28/04/2021Mevcut Sermaye (TL)116820442Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)162000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)45179558Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 38,7Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi16/07/2021AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarihli toplantısında,1)Şirketimiz sermayesinin 45.179.558 TL artırılarak 116.820.442 TL'den 162.000.000 TL'ye yükseltilmesine,2)Arttırılan tutarın 168.167,13 TL'si Kar Yedekleri, 3.939.481,30 TL'si Geçmiş Yıllar Karları ve 41.071.909,57 TL'si Dönem Net Karından karşılanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951635BIST