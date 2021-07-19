***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
19.07.2021 16:06
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Mevcut Sermaye (TL)
116820442
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
162000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
45179558
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 38,7
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
16/07/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarihli toplantısında,
1)Şirketimiz sermayesinin 45.179.558 TL artırılarak 116.820.442 TL'den 162.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2)Arttırılan tutarın 168.167,13 TL'si Kar Yedekleri, 3.939.481,30 TL'si Geçmiş Yıllar Karları ve 41.071.909,57 TL'si Dönem Net Karından karşılanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951635
BIST