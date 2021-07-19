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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.07.2021 16:02



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 162.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 162000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Vector Yatırım Holding A.Ş. 161999996 TRY 100
Diğer 4 TRY 0
TOPLAM 162000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951634


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARYE 9,68 128.255.336 % 10,00  
HURGZ 1,43 7.862.774 % 10,00  
KFEIN 27,80 26.896.761 % 9,97  
EDATA 9,82 15.334.264 % 9,97  
VBTYZ 17,45 84.238.878 % 9,96  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5707 8,5773 % 0,70  
Euro 10,1172 10,1218 % 0,18  
Sterlin 11,6942 11,7528 % 0,03  
Frank 9,2940 9,3500 % 0,76  
Riyal 2,2781 2,2895 % 0,62  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Gr. 497 497 1,09  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,17 25,22 -0,48  
Seans Raporu 12:35
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