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***TAMFA* *YKYAT* *KNTFA* *VAKFA* *BIENF* *OYYAT* *FSDAT* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

21.12.2022 18:02
***TAMFA* *YKYAT* *KNTFA* *VAKFA* *BIENF* *OYYAT* *FSDAT* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***TAMFA******YKYAT******KNTFA******VAKFA******BIENF******OYYAT******FSDAT******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [FSDAT, BIENF, YKYAT, KNTFA, TAMFA, YKFKT, OYYAT, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT42318 41.800.000 21.12.2022 14.04.2023 23.12.2022
- Bien Finans Faktoring A.Ş. BIENF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBIEN32310 20.000.000 21.12.2022 21.03.2023 23.12.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM32318 321.400.000 21.12.2022 01.03.2023 23.12.2022
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF32323 32.500.000 21.12.2022 20.03.2023 23.12.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF42317 110.000.000 21.12.2022 03.04.2023 23.12.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF62315 69.000.000 21.12.2022 01.06.2023 23.12.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32320 112.000.000 20.12.2022 20.03.2023 23.12.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD32322 200.000.000 21.12.2022 29.03.2023 23.12.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS32311 223.010.000 21.12.2022 29.03.2023 23.12.2022


İlgili Şirketler [FSDAT, BIENF, YKYAT, KNTFA, TAMFA, YKFKT, OYYAT, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089023


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OSMEN 69,30 15.155.110 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.313 7.423 51,00  
Tam 7.346 7.403 6,00  
Yarım 3.558 3.619 3,00  
Çeyrek 1.784 1.809 2,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,19  
Gümüş Gr. 14,40 14,41 -0,08  
B. Petrol 82,13 82,13 2,14  
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