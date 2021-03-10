***TAMFA* *YKYAT* *SEKFK* *KNTFA* *HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
10.03.2021 17:44
***TAMFA******YKYAT******SEKFK******KNTFA******HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS, YKYAT, TAMFA, KNTFA, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA72125 131.000.000 10.03.2021 01.07.2021 12.03.2021
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM62117 111.410.000 10.03.2021 09.06.2021 12.03.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF72116 57.000.000 10.03.2021 01.07.2021 12.03.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF32219 15.200.000 10.03.2021 09.03.2022 12.03.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF62114 15.000.000 10.03.2021 18.06.2021 12.03.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK72111 11.345.200 10.03.2021 02.07.2021 12.03.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK62112 56.408.000 10.03.2021 09.06.2021 12.03.2021
İlgili Şirketler [HLVKS, YKYAT, TAMFA, KNTFA, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916889
BIST