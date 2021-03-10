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***TAMFA* *YKYAT* *SEKFK* *KNTFA* *HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

10.03.2021 17:44



***TAMFA******YKYAT******SEKFK******KNTFA******HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, YKYAT, TAMFA, KNTFA, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA72125 131.000.000 10.03.2021 01.07.2021 12.03.2021
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM62117 111.410.000 10.03.2021 09.06.2021 12.03.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF72116 57.000.000 10.03.2021 01.07.2021 12.03.2021
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF32219 15.200.000 10.03.2021 09.03.2022 12.03.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF62114 15.000.000 10.03.2021 18.06.2021 12.03.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK72111 11.345.200 10.03.2021 02.07.2021 12.03.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK62112 56.408.000 10.03.2021 09.06.2021 12.03.2021


İlgili Şirketler [HLVKS, YKYAT, TAMFA, KNTFA, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916889


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CLEBI 279,40 271.893.532 % 10,00  
POLTK 375,20 5.136.609 % 10,00  
MERIT 303,60 2.758.399 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.493.582 % 10,00  
PKENT 2.509,10 23.900.153 % 10,00  
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Altın Gr. 416 416 -3,75  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -32,00  
Tam 2.755 2.825 -38,39  
Yarım 1.332 1.366 -18,57  
Çeyrek 668 683 -9,28  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,06  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,04  
B. Petrol 67,85 67,85 0,33  
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