***TARKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2023 13:09
***TARKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TARKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227685
BIST
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15:577.659
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -3,65
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5729,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5732,1379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2735
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:571.910,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.910,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:56
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|148.956.676
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|974.894.499
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.763.161
|% -9,99
|
|THYAO
|241,70
|5.817.061.301
|% -0,08
|
|AKBNK
|39,18
|3.765.907.230
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,76
|3.420.550.580
|% -0,76
|
|ISCTR
|24,08
|3.345.697.646
|% 0,00
|
|TUPRS
|152,10
|2.237.977.277
|% 1,60
|
|YKBNK
|20,76
|3.420.550.580
|% -0,76
|
|ISCTR
|24,08
|3.345.697.646
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,11
|924.908.610
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,18
|3.765.907.230
|% -1,90
|
|BEGYO
|2,74
|255.131.807
|% 1,11
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1528
|29,1592
|% 0,10
|
|Euro
|32,1172
|32,1325
|% 0,84
|
|Sterlin
|36,8190
|37,0036
|% 0,39
|
|Frank
|33,8304
|34,0342
|% 0,70
|
|Riyal
|7,7500
|7,7889
|% 0,09
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|965,97
|970,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.206,46
|1.213,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,34
|2.037,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:56
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