***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
28.03.2024 14:49
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.03.2024 tarihli bugün yapılan toplantısında
Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyumunun sağlanması amacıyla,
1- Bilgilendirme Politikası'nın ekte yer alan şekilde oluşturulmasına,
2-Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263668
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|MEPET
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|AKENR
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|YGGYO
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