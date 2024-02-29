***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ileŞirketimizin mevcut esas sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) maddelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ikincil düzenlemeler doğrultusunda değiştirilmesinin uygun bulunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvurulmasına karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararında ayrıca Kurul'dan uygun görüş alınmasını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve bahsi geçen kurumun iznini takiben, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması suretiyle onayına sunulmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda, Şirketimiz tarafından Kurul'a esas sözleşme tadiline ilişkin başvuru yapılmıştır.Kurul'un incelemesine sunulan tadil metni işbu açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Başvurumuza ilişkin gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı bilgilendiriyor olacağız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253044BIST