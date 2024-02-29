Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

29.02.2024 18:02
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile
Şirketimizin mevcut esas sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) maddelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ikincil düzenlemeler doğrultusunda değiştirilmesinin uygun bulunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvurulmasına karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararında ayrıca Kurul'dan uygun görüş alınmasını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve bahsi geçen kurumun iznini takiben, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması suretiyle onayına sunulmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda, Şirketimiz tarafından Kurul'a esas sözleşme tadiline ilişkin başvuru yapılmıştır.
Kurul'un incelemesine sunulan tadil metni işbu açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Başvurumuza ilişkin gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı bilgilendiriyor olacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253044


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.194
Değişim :  1,45% |  131,33
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089 En Yüksek
9.215
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 31,68 420.593.059 % 10,00  
KONYA 9.902,50 567.567.575 % 10,00  
ISYAT 12,10 59.703.317 % 10,00  
SKYMD 11,89 215.089.445 % 9,99  
LMKDC 28,66 90.637.709 % 9,98  
daha fazla
17:46 Alış Satış %  
Dolar 31,2227 31,2258 % 0,08  
Euro 33,9832 34,0039 % 0,45  
Sterlin 39,4304 39,6282 % 0,11  
Frank 35,3695 35,5825 % -0,00  
Riyal 8,3019 8,3435 % 0,09  
daha fazla
17:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,67 22,70 % 0,66  
Platin 887,46 889,33 % 0,66  
Paladyum 943,62 947,12 % 0,66  
Brent Pet. 82,02 82,02 % 0,66  
Altın Ons 2.048,13 2.048,51 % 0,66  
Seans Raporu 17:46
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru