***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.03.2024 16:13
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi PDF olarak ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 11/03/2020 12/05/2020 10076
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258796
BIST
'
16:358.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 17,52
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3532,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3535,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0263
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:352.232,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.232,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DMSAS
|6,39
|553.363
|% 108,14
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|184.053.250
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|187.964.681
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|AGHOL
|263,00
|438.806.412
|% -7,39
|
|THYAO
|273,00
|5.130.268.168
|% 0,37
|
|EREGL
|44,60
|2.918.450.957
|% 0,31
|
|LMKDC
|36,12
|2.557.182.542
|% 9,19
|
|OBAMS
|50,55
|2.500.882.387
|% 3,16
|
|TUPRS
|165,20
|2.364.518.169
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,48
|1.945.531.077
|% -1,13
|
|EKGYO
|10,88
|1.341.998.034
|% 1,30
|
|ZOREN
|5,20
|537.952.504
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.708.587.395
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.207.321
|% -1,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1234
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1732
|35,1896
|% 0,07
|
|Sterlin
|41,4057
|41,6132
|% -0,56
|
|Frank
|36,7688
|36,9531
|% -0,68
|
|Riyal
|8,6391
|8,6824
|% -0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,03
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|932,15
|932,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,47
|1.087,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,85
|84,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,53
|2.162,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 16 artarak (% 0.30 ) 9, 475
-
16:49XU100
Endeks 8, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 60, 752.00 milyon TL de
-
16:49FORMT
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 555, 102 adet işlem
-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem