***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı67Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 98Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu hususta oluşturulmuş bir politika ve belirlenen bir sınır olmamakla birlikte, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz özelinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin "ğ" alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYıllık Faaliyet Raporu/ Kurumsal YönetimKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Yaşar YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Kazım ERTEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yaşar YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Kazım ERTEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yeşim Devrim YALÇIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Kazım ERTEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Yaşar YILMAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268806BIST