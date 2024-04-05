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***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

05.04.2024 18:35
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Ku


***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
67
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu hususta oluşturulmuş bir politika ve belirlenen bir sınır olmamakla birlikte, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz özelinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin "ğ" alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yıllık Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Yaşar YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Kazım ERTEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yaşar YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Kazım ERTEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yeşim Devrim YALÇIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Kazım ERTEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Yaşar YILMAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268806


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