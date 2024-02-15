***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, halka arz izahnamesinde ve ilgili dokümanlarda yer alan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak fabrika yatırımı ile ilgili olarak, inşaat işlerinin projelendirme konularında Hibrit Mühendislik İnşaat Bilgi İletişim Teknolojileri Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladığını 04.10.2023 tarihinde kamuoyuna duyurmuştu.Bu itibarla, devam eden süreçte, Şirketimizin Yönetim Kurulunun bugün itibarıyla (15.02.2024) aldığı Karara istinaden, Manisa İli Turgutlu İlçesi, Turgutlu OSB 1728 Ada 1 Parsel Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaat Yapım İşi' nin ihale sureci başlamıştır.İlgili sürece ilişkin başvurular ve detaylı bilgiler bugün itibarıyla, (15.02.2024) Şirketimizin Web Sitesinde (www.tarkimbk.com.tr) yayınlanmıştır.İlgili İdari Şartname, Şirketimizin web sitesinde ve işbu KAP açıklamasının ekinde ekli olup gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249769BIST