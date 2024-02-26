***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin alınan Yönetim Kurulu Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan Sn. Yeşim Devrim YALÇIN'ın Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252016BIST