***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2024 18:10
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz izahnamesinde detayları yer alan yeni fabrika yatırımı ile ilgili olarak 15 Şubat 2024 tarihinde ihale sürecinin başladığı KAP ‘ta ve internet sitemizde duyurulmuştu.
Manisa İli Turgutlu İlçesi, Turgutlu OSB 1728 Ada 1 Parsel Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaat Yapım İşi' nin ihalesi bugün itibariyle yapılmış olup, ihale süreci Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulacaktır.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257074
BIST
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18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1228
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0535,0297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0305
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1500
|
35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.244,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 36,93
|Açılış
|: 2.244,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9111
|31,9328
|% 0,36
|
|Euro
|34,9407
|35,0372
|% 0,11
|
|Sterlin
|42,2637
|42,4755
|% 1,97
|
|Frank
|37,5207
|37,7088
|% 1,79
|
|Riyal
|8,7702
|8,8141
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,36
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|911,23
|912,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,62
|1.014,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,08
|82,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,79
|2.183,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
-
17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
-
17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem