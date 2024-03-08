***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde detayları yer alan yeni fabrika yatırımı ile ilgili olarak 15 Şubat 2024 tarihinde ihale sürecinin başladığı KAP ‘ta ve internet sitemizde duyurulmuştu.Manisa İli Turgutlu İlçesi, Turgutlu OSB 1728 Ada 1 Parsel Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaat Yapım İşi' nin ihalesi bugün itibariyle yapılmış olup, ihale süreci Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulacaktır.Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257074BIST