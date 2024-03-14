***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden Sn. Kazım ERTEN ve Sn. Yaşar YILMAZ' ın Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak gösterilmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermişti.Yapılan başvuru sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu, Sn. Kazım ERTEN ve Sn. Yaşar YILMAZ' ın üyelikleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiş ve ilgili hususu şirketimize iletmiştir.Bu çerçevede SPK'nın onayına istinaden duyuru ekinde özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı dokümanları yer alan Sn. Kazım ERTEN ve Sn. Yaşar YILMAZ' ın bağımsız üye adaylıkları, şirketimizin gerçekleştireceği ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258795BIST