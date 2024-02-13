***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.02.2024 12:28
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tağmaç ÇUHADAR Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü 02.02.2024 02362340909 ir@tarkimbk.com.tr SPK Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme,SPK Temel Düzey, SPK Takas ve Operasyon Lisansı, 208032, 304931, 702695, 110278
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 21000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249065
BIST
'
12:509.179
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,59
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:5030,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0162
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:5033,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:502.002,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.001,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CELHA
|29,88
|6.555.444
|% 244,24
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.487.787
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.389.217
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,68
|161.695.256
|% -5,50
|
|THYAO
|289,00
|4.582.076.378
|% -0,43
|
|GUBRF
|195,80
|4.522.988.570
|% 8,84
|
|EREGL
|47,16
|3.858.240.422
|% 1,64
|
|ISCTR
|27,32
|3.697.741.492
|% -0,07
|
|TUPRS
|164,20
|3.094.576.381
|% 0,86
|
|EKGYO
|10,84
|2.533.164.502
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,32
|3.697.741.492
|% -0,07
|
|KLGYO
|5,17
|636.814.579
|% 6,16
|
|ZOREN
|5,08
|590.675.646
|% -0,20
|
|YKBNK
|23,44
|2.369.164.460
|% 1,03
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7206
|30,7282
|% 0,05
|
|Euro
|33,0990
|33,1253
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7540
|38,9483
|% 0,22
|
|Frank
|34,7405
|34,9498
|% -0,55
|
|Riyal
|8,1724
|8,2134
|% 0,06
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|