***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTağmaç ÇUHADAR Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü 02.02.2024 02362340909 ir@tarkimbk.com.tr SPK Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme,SPK Temel Düzey, SPK Takas ve Operasyon Lisansı, 208032, 304931, 702695, 110278Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 21000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249065BIST