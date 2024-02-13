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***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.02.2024 12:28
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tağmaç ÇUHADAR Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü 02.02.2024 02362340909 ir@tarkimbk.com.tr SPK Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme,SPK Temel Düzey, SPK Takas ve Operasyon Lisansı, 208032, 304931, 702695, 110278

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 21000000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249065


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BIST En Aktif Hisseler12:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 29,88 6.555.444 % 244,24  
PKART 72,60 11.160.243 % 10,00  
KTLEV 93,60 166.830.141 % 9,99  
MARBL 26,64 114.487.787 % 9,99  
AVHOL 55,60 298.389.217 % 9,99  
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12:50 Alış Satış %  
Dolar 30,7206 30,7282 % 0,05  
Euro 33,0990 33,1253 % 0,02  
Sterlin 38,7540 38,9483 % 0,22  
Frank 34,7405 34,9498 % -0,55  
Riyal 8,1724 8,2134 % 0,06  
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12:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,92 22,94 % 0,66  
Platin 898,81 900,22 % 0,66  
Paladyum 912,80 917,21 % 0,66  
Brent Pet. 82,58 82,58 % 0,66  
Altın Ons 2.026,66 2.027,02 % 0,66  
Seans Raporu 12:50
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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