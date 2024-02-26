***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYeşim Devrim YALÇIN Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü 26.02.2024 0 236 2340909 ir@tarkimbk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı 209152,701424,915147,307021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252017BIST