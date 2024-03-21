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***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2024 15:30
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeşim Devrim YALÇIN Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü 26.02.2024 0 236 2340909 yatirimci.iliskileri@tarkimbk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı 209152,701424,915147,307021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261026


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BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 99,00 23.935.052 % 10,00  
QNBFL 189,20 23.477.948 % 10,00  
RYSAS 35,22 30.120.156 % 9,99  
EKIZ 78,70 4.200.219 % 9,99  
FMIZP 339,25 183.102.363 % 9,97  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 31,8575 31,9647 % -1,26  
Euro 34,8135 34,9999 % -1,08  
Sterlin 41,5268 41,7350 % -1,78  
Frank 36,4011 36,5836 % -2,38  
Riyal 8,7053 8,7489 % -1,27  
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16:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,26 25,28 % 0,66  
Platin 915,52 917,16 % 0,66  
Paladyum 1.024,26 1.027,44 % 0,66  
Brent Pet. 85,73 85,73 % 0,66  
Altın Ons 2.198,82 2.199,16 % 0,66  
Seans Raporu 16:25
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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