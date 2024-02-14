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***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.02.2024 14:40
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimiz 14.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZ'ın Başkan olarak devamına, Komite  üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN 'in devamına  ve Yatırımcı İlişkileri & Bütçe Raporlama Grup Müdürü Tağmaç  ÇUHADAR'ın atanarak Pınar MUTLU' nun komite üyeliğinin  sonlandırılmasına,
Şirket Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu  Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZ'ın Başkan olarak ve  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN' in üye olarak devamına,
Riskin Erken Saptanması Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN'in Başkan olarak devamına ve aynı şekilde komite üyesi olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar  YILMAZIN 'ın üyeliğinin devamına,
Toplantıya  Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
 Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249483


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