***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 14.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarıncaKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZ'ın Başkan olarak devamına, Komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN 'in devamına ve Yatırımcı İlişkileri & Bütçe Raporlama Grup Müdürü Tağmaç ÇUHADAR'ın atanarak Pınar MUTLU' nun komite üyeliğinin sonlandırılmasına,Şirket Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZ'ın Başkan olarak ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN' in üye olarak devamına,Riskin Erken Saptanması Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN'in Başkan olarak devamına ve aynı şekilde komite üyesi olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZIN 'ın üyeliğinin devamına,Toplantıya Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249483BIST