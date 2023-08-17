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***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

17.08.2023 09:11
***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş., TATEN.E işlem koduyla 17/08/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 22,50 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186278


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Riyal 7,2081 7,2442 % 0,15  
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Altın Ons 1.896 1.896 4,10  
Altın Gr. 1.652 1.652 4,47  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -7,00  
Tam 11.068 11.149 25,00  
Yarım 5.551 5.600 13,00  
Çeyrek 2.767 2.800 6,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,66 0,23  
Gümüş Gr. 19,72 19,73 0,20  
B. Petrol 83,80 83,80 0,35  
Seans Raporu 10:29
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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