***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
16.08.2023 16:47
***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Tatlıpınar Enerji Üretim payları, 17/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 280.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TATLIPINAR ENERJI URETIM XUTUM 17/08/2023
TATLIPINAR ENERJI URETIM XTUMY 17/08/2023
TATLIPINAR ENERJI URETIM XYLDZ 17/08/2023
TATLIPINAR ENERJI URETIM XHARZ 17/08/2023
TATLIPINAR ENERJI URETIM XELKT 17/08/2023
TATLIPINAR ENERJI URETIM XUHIZ 17/08/2023
TATLIPINAR ENERJI URETIM XSBAL 17/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186044
BIST