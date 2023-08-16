***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TATEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim payları, 17/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 280.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTATLIPINAR ENERJI URETIM XUTUM 17/08/2023TATLIPINAR ENERJI URETIM XTUMY 17/08/2023TATLIPINAR ENERJI URETIM XYLDZ 17/08/2023TATLIPINAR ENERJI URETIM XHARZ 17/08/2023TATLIPINAR ENERJI URETIM XELKT 17/08/2023TATLIPINAR ENERJI URETIM XUHIZ 17/08/2023TATLIPINAR ENERJI URETIM XSBAL 17/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186044BIST