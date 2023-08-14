***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TATEN]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi14/08/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)70.200.000Baz Fiyat (TL)22,5İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih17/08/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi10-11/08/2023AçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 280.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 70.200.000 TL nominal değerli Şirket payları 17/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,50 TL/pay baz fiyat, "TATEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185339BIST