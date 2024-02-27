***TATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 12:39
***TATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252239
BIST
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14:159.121
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 58,34
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
14:1531,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0227
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
14:1533,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1029
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
14:152.039,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,27
|Açılış
|: 2.039,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ISYAT
|12,10
|56.972.674
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|208.095.283
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|80.801.023
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|3.518.668
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|108.449.967
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|663.706.613
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|11.911.455
|% -9,97
|
|KARTN
|115,00
|324.482.421
|% -6,96
|
|PKENT
|368,75
|213.189.039
|% -6,11
|
|MMCAS
|10,81
|716.501
|% -5,59
|
|EREGL
|45,78
|7.764.777.493
|% -2,39
|
|PGSUS
|865,50
|4.858.149.751
|% 1,17
|
|THYAO
|279,50
|4.655.606.018
|% 1,27
|
|MIATK
|75,65
|3.271.931.493
|% 6,18
|
|GUBRF
|196,60
|2.901.993.389
|% 7,79
|
|EREGL
|45,78
|7.764.777.493
|% -2,39
|
|ISCTR
|10,95
|1.183.412.619
|% -0,09
|
|EKGYO
|11,29
|999.843.266
|% 1,26
|
|YKBNK
|23,26
|1.713.799.242
|% 1,13
|
|ZOREN
|5,45
|397.238.186
|% 0,37
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2183
|31,2244
|% 0,07
|
|Euro
|33,9280
|33,9558
|% 0,30
|
|Sterlin
|39,4298
|39,6276
|% 0,11
|
|Frank
|35,3529
|35,5658
|% -0,05
|
|Riyal
|8,3012
|8,3429
|% 0,08
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|881,01
|882,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,55
|937,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,94
|2.031,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:15
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14:30BRYAT
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