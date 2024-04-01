***TATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 12:25
***TATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264987
BIST
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16:079.113
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,22
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0731,9541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,4443
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0734,5001
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,5369
|Açılış
|: 34,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:072.317,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,15
|Açılış
|: 2.317,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SELVA
|17,05
|52.342.530
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.657.446
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|106.574.691
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.726.544
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.572.312
|% -9,99
|
|THYAO
|299,25
|8.833.338.438
|% 0,50
|
|ISCTR
|11,33
|5.315.446.563
|% 2,06
|
|YKBNK
|27,98
|3.767.899.996
|% 2,34
|
|TUPRS
|177,70
|3.280.274.318
|% 0,40
|
|KCHOL
|204,50
|2.555.925.135
|% 2,66
|
|ISCTR
|11,33
|5.315.446.563
|% 2,06
|
|ZOREN
|5,91
|1.732.734.652
|% -0,67
|
|EKGYO
|9,31
|2.428.405.315
|% -6,62
|
|YKBNK
|27,98
|3.767.899.996
|% 2,34
|
|PETKM
|19,08
|1.538.296.827
|% -3,78
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9476
|31,9541
|% -1,37
|
|Euro
|34,4581
|34,5001
|% -1,53
|
|Sterlin
|39,7527
|39,9520
|% -4,13
|
|Frank
|34,9399
|35,1150
|% -4,07
|
|Riyal
|8,4050
|8,4472
|% -3,96
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:07
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