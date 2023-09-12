***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.09.2023 17:25
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 245.400.000 TL'den 280.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilerek 12.09.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194199
BIST
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18:058.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,41
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.276
18:0526,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0492
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,4343
18:0528,8880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0131
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,3974
18:051.652,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.652,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.626,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|150,70
|1.194.162.996
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|135.764.154
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|151.936.786
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|67.026.549
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|115.434.376
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.612.800.364
|% -10,00
|
|TATEN
|65,35
|563.607.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|41,26
|14.276.088
|% -9,99
|
|ULAS
|18,47
|9.714.038
|% -9,99
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|THYAO
|236,00
|8.282.209.001
|% 0,64
|
|KOZAL
|31,60
|6.727.178.849
|% -3,66
|
|ENKAI
|38,18
|5.961.647.167
|% 9,97
|
|ASTOR
|140,60
|5.705.645.225
|% 1,15
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|ZOREN
|4,92
|2.095.739.747
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|EKGYO
|8,87
|2.842.407.739
|% -1,77
|
|YKBNK
|16,19
|4.325.417.699
|% -0,49
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8362
|26,9325
|% 0,25
|
|Euro
|28,7815
|28,8614
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,4635
|33,6314
|% -0,10
|
|Frank
|30,0498
|30,2308
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1488
|7,1847
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-9,79
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.027
|11.135
|-18,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.795
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,04
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|1,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 8, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 135, 816.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde 8.79 oranında artışla 52.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 069, 925 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, ISCTR
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.33 ) 7, 153
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ALFAS, QNBFB, ASUZU, NUHCM, METUR, KENT, GLCVY, ISBTR, COSMO