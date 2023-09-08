***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30.06.2023 tarihli faaliyet dönemine ilişkin Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193302BIST