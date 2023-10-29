***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.10.2023 16:45
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'muz ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211184
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0933
|Açılış
|: 28,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2100
|
28,3466
En Düşük
28,1435
18:0529,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1569
|Açılış
|: 29,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
29,9423
En Düşük
29,7452
18:051.815,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.815,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.809,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1332
|28,2600
|% 0,33
|
|Euro
|29,6861
|29,9423
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0487
|34,2194
|% 0,03
|
|Frank
|31,0944
|31,2818
|% 0,04
|
|Riyal
|7,4927
|7,5303
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.816
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.464
|95,00
|
|Tam
|11.953
|12.161
|113,00
|
|Yarım
|5.995
|6.106
|57,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.053
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|21,00
|0,04
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|-0,82
|