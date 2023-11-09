***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.11.2023 16:52
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca halka arza aracılık eden aracı kurum tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine dair değerlendirme raporumuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216296
BIST
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17:307.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,47
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:3028,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0631
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:3030,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0854
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:301.788,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.788,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:30
|REEDR
|24,42
|1.037.182.238
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,10
|6.635.469.152
|% 0,66
|
|TABGD
|186,10
|5.195.988.314
|% 3,79
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|TUPRS
|151,00
|2.789.894.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,86
|1.205.752.414
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|YKBNK
|17,05
|2.373.599.014
|% 0,12
|
|ADESE
|2,11
|209.239.690
|% 0,96
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4804
|28,5139
|% 0,22
|
|Euro
|30,5874
|30,6012
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8637
|35,0386
|% 0,03
|
|Frank
|31,5257
|31,7156
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5746
|7,6126
|% 0,18
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|866,56
|867,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,54
|1.028,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,08
|1.949,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
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