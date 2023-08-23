***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 13:48
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinde de yer aldığı üzere
Şirketimizin 31.03.2023 tarihli finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde yer alan ilgili tarih itibariyle iştiraki Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Uludağ Turizm) sermayesinde sahip olduğu payların tamamını 24.07.2023 tarihinde, Şirketimizin halka arz esnasındaki faaliyet konusunun sadece yenilenebilir enerji yatırımları alanında odaklanma iradesi ile birlikte Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Akdeniz İnşaat)'ye 575.000.000,00 TL bedel karşılığı devredilmiştir.
İlgili devir bedeli Akdeniz İnşaat tarafından, Akdeniz İnşaat, Ali İbrahimağaoğlu ve Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'nun halka arz kapsamındaki ortak satışı gelirlerinden olmak üzere 17.08.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz hesaplarına ödenmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188589
BIST
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17:147.704
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -67,65
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1427,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0318
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1429,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1106
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:141.675,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.675,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|75.476.356
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.697.193.019
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.951.109
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|130.354.661
|% -8,39
|
|ONCSM
|185,20
|119.299.433
|% -7,40
|
|BRLSM
|30,74
|718.183.689
|% -7,13
|
|THYAO
|243,10
|8.644.204.986
|% -4,63
|
|TUPRS
|131,40
|8.615.277.428
|% -5,47
|
|EREGL
|45,30
|7.809.336.541
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,80
|7.125.919.385
|% -1,87
|
|TCELL
|59,15
|6.017.835.707
|% 0,68
|
|EKGYO
|9,12
|5.963.081.270
|% 2,47
|
|YKBNK
|15,56
|5.050.688.383
|% 0,65
|
|ISCTR
|16,96
|3.754.403.743
|% 3,99
|
|KATMR
|2,06
|452.847.352
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,96
|815.241.593
|% 0,25
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,80
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|20,32
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.277
|11.374
|55,00
|
|Yarım
|5.656
|5.705
|19,00
|
|Çeyrek
|2.819
|2.852
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,74
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-1,72
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27EKIZ
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 343 adet işlem
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17:26GENIL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 67.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 923 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 9 kaybederek (% -0.98 ) 6, 787
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, KZBGY, KAPLM, VKING, SODSN, KLSER, EGGUB, TATEN, TDGYO, ALFAS
-
17:25
TDGYO, ALKIM, KAYSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında