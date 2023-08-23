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***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2023 13:48
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin halka arz izahnamesinde de yer aldığı üzere
Şirketimizin 31.03.2023 tarihli finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde yer alan ilgili tarih itibariyle iştiraki Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Uludağ Turizm) sermayesinde sahip olduğu payların tamamını 24.07.2023 tarihinde, Şirketimizin halka arz esnasındaki faaliyet konusunun sadece yenilenebilir enerji yatırımları alanında odaklanma iradesi ile birlikte Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Akdeniz İnşaat)'ye 575.000.000,00 TL bedel karşılığı devredilmiştir.
İlgili devir bedeli Akdeniz İnşaat tarafından, Akdeniz İnşaat, Ali İbrahimağaoğlu ve Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'nun halka arz kapsamındaki ortak satışı gelirlerinden olmak üzere 17.08.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz hesaplarına ödenmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188589


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AKYHO 4,18 86.111.799 % 10,00  
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Altın Gr. 1.678 1.678 20,32  
Cumhuriyet 11.510 11.684 93,00  
Tam 11.277 11.374 55,00  
Yarım 5.656 5.705 19,00  
Çeyrek 2.819 2.852 9,00  
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Gümüş Gr. 21,19 21,20 0,74  
B. Petrol 82,31 82,31 -1,72  
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