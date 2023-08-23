***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde de yer aldığı üzereŞirketimizin 31.03.2023 tarihli finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde yer alan ilgili tarih itibariyle iştiraki Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Uludağ Turizm) sermayesinde sahip olduğu payların tamamını 24.07.2023 tarihinde, Şirketimizin halka arz esnasındaki faaliyet konusunun sadece yenilenebilir enerji yatırımları alanında odaklanma iradesi ile birlikte Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Akdeniz İnşaat)'ye 575.000.000,00 TL bedel karşılığı devredilmiştir.İlgili devir bedeli Akdeniz İnşaat tarafından, Akdeniz İnşaat, Ali İbrahimağaoğlu ve Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'nun halka arz kapsamındaki ortak satışı gelirlerinden olmak üzere 17.08.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz hesaplarına ödenmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188589BIST