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***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.08.2023 18:12
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin, daha önce lisansını almış olduğu, mevcut üretim sahasında gerçekleştireceği 33,6 MW RES kapasite artışı yatırımının  finansmanı için  Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile yürüttüğü finansman görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Bu kapsamda Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile 10 yıl vadeli maksimum 20.842.825 Avro tutarında  kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190305


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