***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, daha önce lisansını almış olduğu, mevcut üretim sahasında gerçekleştireceği 33,6 MW RES kapasite artışı yatırımının finansmanı için Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile yürüttüğü finansman görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Bu kapsamda Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile 10 yıl vadeli maksimum 20.842.825 Avro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190305BIST