***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2023 18:12
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, daha önce lisansını almış olduğu, mevcut üretim sahasında gerçekleştireceği 33,6 MW RES kapasite artışı yatırımının finansmanı için Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile yürüttüğü finansman görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Bu kapsamda Bayerische Landesbank (Bayern LB) ile 10 yıl vadeli maksimum 20.842.825 Avro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190305
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1948
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6532
En Düşük
25,9709
17:5928,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2449
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9011
En Düşük
28,1807
17:591.654,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 19,84
|Açılış
|: 1.654,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5792
|26,6532
|% 0,74
|
|Euro
|28,8332
|28,8776
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4466
|33,6143
|% 0,57
|
|Frank
|30,0930
|30,2742
|% 0,89
|
|Riyal
|7,0683
|7,1038
|% 0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|23,31
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.140
|54,00
|
|Yarım
|5.520
|5.592
|28,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.797
|15,00
|
|Gümüş Gr.
|21,20
|21,23
|0,59
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında