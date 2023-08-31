***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 22:47
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz pay sahiplerinden Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin, gerçekleşen pay devirleri kapsamında güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur
PAY SAHİBİ
Pay Adedi
Sermaye payı (TL)
İştirak oranı
Ali İBRAHİMAĞAOĞLU
24.570.270.880
245.702.708,80
%57,92825859
Hüseyin Avni İBRAHİMAĞAOĞLU
7.665.129.120
76.651.291,20
%18,07174141
Hakkı İBRAHİMAĞAOĞLU
2.544.900.000
25.449.000,00
%6
Ali Can İBRAHİMAĞAOĞLU
2.544.900.000
25.449.000,00
%6
Sena İBRAHİMAĞAOĞLU
2.544.900.000
25.449.000,00
%6
Onur İBRAHİMAĞAOĞLU
2.544.900.000
25.449.000,00
%6
Toplam
42.415.000.000
424.150.000,00
%100
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190650
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7248
En Düşük
26,6340
18:0528,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,0173
En Düşük
28,6292
18:051.664,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.664,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.667,08
En Düşük
1.661,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6720
|26,7114
|% 0,08
|
|Euro
|28,8919
|28,9789
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7162
|33,8853
|% 0,06
|
|Frank
|30,0808
|30,2621
|% 0,01
|
|Riyal
|7,0924
|7,1280
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.933
|11.090
|-4,00
|
|Yarım
|5.483
|5.566
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.733
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,43
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|0,01
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|1,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de