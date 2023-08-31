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***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2023 22:47
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz pay sahiplerinden Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin, gerçekleşen pay devirleri kapsamında güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur
    PAY SAHİBİ
    Pay Adedi
    Sermaye payı (TL)
    İştirak oranı

    Ali İBRAHİMAĞAOĞLU
    24.570.270.880
    245.702.708,80
    %57,92825859

    Hüseyin Avni  İBRAHİMAĞAOĞLU
    7.665.129.120
    76.651.291,20
    %18,07174141

    Hakkı  İBRAHİMAĞAOĞLU
    2.544.900.000
    25.449.000,00
    %6

    Ali Can  İBRAHİMAĞAOĞLU
    2.544.900.000
    25.449.000,00
    %6

    Sena İBRAHİMAĞAOĞLU
    2.544.900.000
    25.449.000,00
    %6

    Onur İBRAHİMAĞAOĞLU
    2.544.900.000
    25.449.000,00
    %6

    Toplam
    42.415.000.000
    424.150.000,00
    %100

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190650


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OZGYO 6,38 31.203.601 % 10,00  
ZEDUR 79,20 59.597.633 % 10,00  
KRTEK 29,04 58.812.897 % 10,00  
DIRIT 8,47 2.842.168 % 10,00  
QNBFB 113,30 4.544.968 % 10,00  
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Sterlin 33,7162 33,8853 % 0,06  
Frank 30,0808 30,2621 % 0,01  
Riyal 7,0924 7,1280 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 0,07  
Altın Gr. 1.665 1.665 1,07  
Cumhuriyet 11.205 11.374 -104,00  
Tam 10.933 11.090 -4,00  
Yarım 5.483 5.566 -2,00  
Çeyrek 2.733 2.783 -1,00  
Gümüş.Ons 24,41 24,43 -0,02  
Gümüş Gr. 20,95 20,97 0,01  
B. Petrol 86,83 86,83 1,59  
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