***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz pay sahiplerinden Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin, gerçekleşen pay devirleri kapsamında güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuşturPAY SAHİBİPay AdediSermaye payı (TL)İştirak oranıAli İBRAHİMAĞAOĞLU24.570.270.880245.702.708,80%57,92825859Hüseyin Avni İBRAHİMAĞAOĞLU7.665.129.12076.651.291,20%18,07174141Hakkı İBRAHİMAĞAOĞLU2.544.900.00025.449.000,00%6Ali Can İBRAHİMAĞAOĞLU2.544.900.00025.449.000,00%6Sena İBRAHİMAĞAOĞLU2.544.900.00025.449.000,00%6Onur İBRAHİMAĞAOĞLU2.544.900.00025.449.000,00%6Toplam42.415.000.000424.150.000,00%100Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190650BIST