***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız yönetim kurulu üyemiz Ayşe Füsun Özcan görevinden istifa etmiş olup, yerine atama yapıldığında ayrıca KAP'ta açıklama yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191073BIST