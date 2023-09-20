***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin RES projesi kapasite artışları kapsamında 33,6 MW kurulu gücünde yapılacak RES kapasite artışının finansmanı ile ilgili olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile mevcut kredi sözleşmesi tadil edilerek söz konusu kapasite artışı için Bayerische Landesbank'tan kullanılacak ECA kredisine dönük olarak 20.842.825 Avro tutarında gayri nakdi limit tahsis edilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196524BIST