***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 18:54
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin RES projesi kapasite artışları kapsamında 33,6 MW kurulu gücünde yapılacak RES kapasite artışının finansmanı ile ilgili olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile mevcut kredi sözleşmesi tadil edilerek söz konusu kapasite artışı için Bayerische Landesbank'tan kullanılacak ECA kredisine dönük olarak 20.842.825 Avro tutarında gayri nakdi limit tahsis edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196524
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0010
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,8043
18:0528,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,1630
En Düşük
28,7419
18:051.687,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,12
|Açılış
|: 1.687,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.692,02
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9915
|27,0582
|% 0,20
|
|Euro
|28,9203
|29,0133
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,3264
|33,4935
|% -0,15
|
|Frank
|30,0101
|30,1909
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1832
|7,2192
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|14,23
|
|Altın Gr.
|1.688
|1.688
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.074
|11.205
|39,00
|
|Yarım
|5.554
|5.626
|20,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.813
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|0,22
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|-0,90
|