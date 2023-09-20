***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 19:04
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket tarafından 30.12.2022 tarihli dilekçe ile, 47,6 MW depolamalı elektrik üretim tesisinin Tatlıpınar RES'in mevcut lisansına eklenmesi için EPDK'ya yapılan başvurumuz, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı kapsamında uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17/08/2023 tarihli Kurul Kararlarıyla olumsuz sonuçlanmıştır.
Şirketimiz depolamalı GES ve depolamalı RES projeleri için, geliştirme çalışmalarına devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196525
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
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|Önceki Kapanış
|: 7.784
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7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 26,9500
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|Önceki Kapanış
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27,1970
En Düşük
26,8043
18:0528,9854
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.692,02
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9915
|27,0347
|% 0,11
|
|Euro
|28,9191
|28,9854
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,3440
|33,5112
|% -0,10
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1854
|7,2215
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|9,92
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.690
|11,79
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.073
|11.233
|67,00
|
|Yarım
|5.554
|5.640
|34,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.820
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,44
|20,47
|0,30
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-0,45
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