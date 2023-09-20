***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket tarafından 30.12.2022 tarihli dilekçe ile, 47,6 MW depolamalı elektrik üretim tesisinin Tatlıpınar RES'in mevcut lisansına eklenmesi için EPDK'ya yapılan başvurumuz, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı kapsamında uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17/08/2023 tarihli Kurul Kararlarıyla olumsuz sonuçlanmıştır.Şirketimiz depolamalı GES ve depolamalı RES projeleri için, geliştirme çalışmalarına devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196525BIST